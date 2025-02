Karchear, mazonear

Comenta Compartir

Dimitir nunca fue un verbo ruso. La broma es vieja. Aunque ahora dimitir no se conjugue mucho, algunas veces se ha hecho. Suárez, Antoni Asunción, ... Máximo Huerta. Por citar distintas épocas. La lista de dimitidos es interminable. Lo más parecido ahora a dimitir es lo de Mazón: que si no es capaz de liderar la recuperación no optará a la reelección. Esto, más que dimisión en diferido es una hipótesis electoral. O mazonear. No es tendencia estos días practicar el verbo dimitir, pero sí karchear. Novedades de la nueva anormalidad. Una afectada por la riada: «Seguimos sacando agua con barro. Es el tercer karcheo que hacemos». Karcheo de Kärcher, la limpiadora de agua a presión tan necesaria estos días en Valencia. La catástrofe obliga a nuevas palabras. Tardeo es fea, pero al menos no viene tras una catástrofe sino después de trabajar. Una de las pancartas más ingeniosas de los peores días fue 'Mazón a la Karcher'. En fin, todos a la Karcher.

