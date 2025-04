Comenta Compartir

Ha dicho Novak Djokovic tras ganar en Roland Garros que no es el mejor. No va como Roca Rey a lo Luis Miguel. O al ... menos ya no. Aunque sea el tenista que más Grand Slams tiene y otra vez sea el número uno de la ATP. «No quiero decir que soy el más grande, sería una falta de respeto para otros tenistas». Leo en la portada de El País que sus 23 grandes títulos le convierten en «el jugador masculino más laureado de todos los tiempos». No se falta al respeto de la australiana Margaret Court, con 24 Grand Slams, si se dice que Djokovic es el jugador más laureado. O el tenista más laureado.

No sé, para eso el idioma español tiene el artículo 'el'. Para que sepamos que se habla de un hombre. Dentro del tenis, de momento, hay dos categorías, masculina y femenina (más los dobles y los dobles mixtos). Bien está aclarar que Margaret Court tiene 24, pero va a ser difícil que Djokovic no acabe siendo el más grande incluyendo cualquier categoría.

