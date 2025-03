Comenta Compartir

Los judíos de verdad se creen el pueblo elegido. Alto, que esto no va de defender a Palestina frente a Israel ni cosa semejante. Lena ... Dunham ha producido y protagonizado una película sobre el Holocausto, 'Treasure', basada en el libro de una hija de supervivientes que viajó en 1991 a Polonia con su padre para entender de dónde venía. Dice Dunham, voz de su generación (perdón por el cliché) con 'Girls': «Lo que me gusta de ser judía es que no es obligatorio tener una relación con Dios, sino con la comunidad que te rodea. Para mí, ser judía es una persona en la que la gente puede confiar, poder recomendar un médico o una esteticista». Por lo que tengo entendido, eso pasa también siendo católica. Vale, voy a admitir que la afirmación necesitará más explicación, pero suena como cuando una joven politóloga soltó lo de «como dicen en mi casa, con las cosas de comer no se juega». Es también Yolanda Díaz con su «yo soy galega». Le falta ser judía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Palestina

Polonia

Israel