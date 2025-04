Jean Simmons es la tilde

Rosa Belmonte Lunes, 6 de marzo 2023, 00:01 Comenta Compartir

Tenía un amigo que una vez fue a un congreso sobre adverbios en París. Que semejante encuentro existiera me pareció extraordinario. Me imaginaba a los ... asistentes como a los viejecillos de 'Bola de fuego'. Quizá habría un Gary Cooper, aunque no una Stanwyck. Solo es un adverbio. Ahora parece que uno de los acontecimientos más extraordinarios de la semana puede ser el pleno de la Real Academia este jueves. Al menos según las palabras de Arturo Pérez-Reverte, pistolero de este western con duelo en el que se ha convertido la discusión por la tilde para cuando solo signifique solamente y no para cuando alguien esté 'Solo ante el peligro'. Otra vez Gary Cooper. Aunque veo a Pérez-Reverte más como Gregory Peck yendo a la guarida de los Hannassey en 'Horizontes de grandeza' para rescatar a Jean Simmons. Ella es la tilde. En la RAE la pelea está entre lingüistas y escritores (los segundos tildistas; los primeros, no). Ay, cómo me gusta esta España.

