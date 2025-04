Como nació el día del Ángel de la Guarda le pusieron José Ángel y no José Benito, el nombre de su abuelo

Rosa Belmonte Miércoles, 1 de marzo 2023

No siempre sabes cuándo estás viviendo un acontecimiento histórico. Iribar encajó su último gol en San Mamés el 12 de diciembre de 1979. Un 7- ... 1 de Copa contra el Guecho. Los periódicos no dieron importancia a la última vez que fue a la red. 80 años cumple este miércoles. Como nació el día del Ángel de la Guarda le pusieron José Ángel y no José Benito, el nombre de su abuelo. La Real Sociedad lo había descartado y fichó por el Basconia tras una reunión familiar en 1961.

Luego sería el jugador que más veces vistió la camiseta del Athletic en partido oficial. Bueno, era negra, claro. «Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Como Iribar no hay ninguno». La primera vez se lo cantaron en el Bernabéu en el 66 tras perder el Athletic la final de la Copa del Generalísimo ante el Zaragoza. Los 30.000 aficionados del Athletic le cantaron, los compañeros lo sacaron en volandas y los rivales lo felicitaron por sus paradas. Iribar es un acontecimiento histórico.

