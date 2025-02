La ira de los pequeños dioses

Comenta Compartir

Qué bueno era McEnroe con su Dunlop Maxply. No me gustaba más o menos porque se portara mal en la pista. Pero me habría sorprendido ... que un día lo hiciera Borg. Kyrgios será buen tenista, pero destaca más por su mal carácter. El otro día jugaban Alcaraz y Monfils en Cincinnati. Tras algún punto extraordinario en el primer set hasta se palmearon cariñosamente en la red. El partido se suspendió por la lluvia y cuando se reanudó, la ventaja de Alcaraz se convirtió en frustración. Tras una volea ganadora de Monfils, Alcaraz golpeó cuatro veces con su Babolat en el suelo. A Nadal le preguntaron cuántas raquetas había roto en su carrera. Cero. «Mi familia no me lo habría permitido». Son declaraciones pasadas, no para poner en evidencia a Alcaraz. Aunque lo hagan. Pillado en falta, aunque con estilazo en el destrozo, dijo: «Quiero olvidarme de este partido, no he podido controlarme». Hay veces en que la bola va muy rápida y la cabeza muy lenta.

