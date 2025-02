El invento de la pata quebrada

Comenta Compartir

Pese a los inventos de Sánchez, que a veces parecen los del TBO pero sin poleas, Núñez Feijóo no ha pedido que Begoña Gómez se ... quede en su casa. No teletrabajando, fregando o sus sinónimos. Porque la derecha es partidaria en 2024 de la pata quebrada no sé en qué universo paralelo de la falacia demagógica de Sánchez. No es posible que se crea lo que dice. Tampoco que Begoña Gómez viera la carta a la ciudadanía cuando ya estaba publicada.

Creen haber traído el consentimiento a los delitos sexuales. También que hay libertad de difamación. Dijo Núñez Feijóo a Rafa Latorre que lo que le va a pedir a su mujer (si gobierna) es que no tenga contratos con la Administración pública. Son días tan extraños como cómicos. Esta pregunta del último CIS: '¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez está justificada o es solo una manera de meterse con Pedro Sánchez y hacer daño?'. Sapristi.

