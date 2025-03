A mí Yolanda Díaz me recuerda a José Solís, «la sonrisa del Régimen»

Tengo que seguir reconociendo a Pam que no se esconda. Da la cara. Aunque sea para que sus contrarios se la partan. Es tan poco ... ambigua como poco delgada. Todo lo contrario que Yolanda Díaz. Digo seguir reconociendo porque ya lo hice cuando Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, admitió que estar en el Gobierno era una anomalía, que la gente como ella no estaba en el Gobierno. «Y por eso tenemos la diarrea legislativa que tenemos, no vaya a ser que mañana se acabe».

Ahora reconoce lo ideológico de las políticas de su ministerio. «Fijaos cómo sería si en unos meses en vez de existir un Ministerio de Igualdad, existiera un Ministerio de Familia y se ocupara exactamente de los mismos temas, pero desde luego con la intención ideológica absolutamente contraria», dijo a militantes de Podemos. Un apocalipsis conservador con un José Solís al frente. Pues fíjate que a mí Yolanda Díaz me recuerda a José Solís, «la sonrisa del Régimen».

