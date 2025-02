Comenta Compartir

Solo a Oscar Puente se le ocurre insultar a un argentino. Al presidente o a quien sea. Como si no supiéramos cómo se las gastan. ... Algunos se enteraron en 2018 después de que la selección argentina de fútbol perdiera con la española por 6-1. Cuando a Higuaín lo llamaron «cementerio de canelones» o «terrorista de choripanes» entre otros improperios (o sinónimos de gordo). Pelutudo y boludo son nada. Me resulta hipnótico todo lo que sale de la boca de Inés Murray Tedin Punch de Arostegui (Verónica Llinas) en la vieja comedia de Telefé 'Viudas e hijos del Rock & Roll'. A su marido: pigmeo moral o roncabas como una motosierra en celo. De una conocida: sus hijos tienen una cabeza como para tres cogotes. Inés es faltona, ingeniosa y clasista. Hay cierto clasismo también en Puente. Un zote clasismo ideológico con el que te crees superior. Inés Murray: «Tengo todo el derecho a expresarme como se me canten los pelos del ano». Pero no es ministra.

