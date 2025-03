Horizontal o vertical

Comenta Compartir

Maduro ha mandado a la Fiscalía chavista contra María Corina Machado. No hay constancia de que Trump piense mandar a su maquinaria legal contra Ellen ... DeGeneres y Portia de Rossi, pero se van a vivir a Gran Bretaña. 'Rich refugees welcome'. Nos alertan contra la desinformación. De Trump. De quien sea. En XL Semanal dice el catedrático Daniel Arias Aranda que la universidad va camino de convertirse en un bachillerato para adultos, que algún alumno le ha preguntado la diferencia entre horizontal y vertical, que los profesores universitarios se han ido adaptando al nivel menguante de los alumnos de bachillerato bajándolo ellos. ¿Cómo no vamos a estar desinformados si cada día somos más tarugos? Si no comprendemos los textos, no siendo los textos tipo Errejón. Si algunos no saben ni leer un periódico o ver un telediario. Hay superioridad moral de quienes se consideran sobrios frente a tanto borracho. Lo que no sé es si soy borracha o sobria.

