Honrada pero inútil

Comenta Compartir

Ha dicho Víctor de Aldama que le encargaron las relaciones con Venezuela porque González Laya no sabía «dónde tenía la mano izquierda». Lo cierto es ... que la ha sacado de las presuntas trampas gubernamentales. La ha dejado fuera tanto del viaje de Delcy Rodríguez como de sus relaciones con países americanos. «No interesaba al Gobierno». La ministra de Exteriores olvidada queda libre de sospechas de delito alguno. Pero acusada de inútil. No sé qué es peor. Si ser tonto o malo. Lo peor es ser las dos cosas. O ser Isabel Pantoja según su hija. Contó el viernes que cuando le cortó el pelo por haber tenido sexo le dijo además: «Te voy a devolver a Perú». No nos aburrimos. Qué días para vivir. Para escribir. Para leer 'Las obras del amor' de Kierkegaard: «Hay muchas maneras de ser engañado. Una, creyendo lo falso. Otra, no creyendo lo verdadero». Oh, un Mark Twain. Por la cantidad de cosas de las que estamos seguros pero no son ciertas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión