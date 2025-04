Comenta Compartir

Este sábado Begoña Gómez no fue a los actos del 12 de octubre. No es la primera vez. Hombre, tendría algo mejor que hacer. Y ... no me la imagino cantando 'La muerte no es el final', como hicieron el Rey, la Princesa, la ministra Robles y la presidenta Ayuso. Pedro Sánchez sí fue, claro. No cantó. Con el koldismo, andan en el Gobierno echando las culpas a Ábalos. Haciendo pedagogía, como dicen ahora. Adela Cortina, que está haciendo entrevistas de su último libro sobre inteligencia artificial, sostiene que eso de la pedagogía es la hipnopedia de Huxley en 'Un mundo feliz'. Intentar convencer con esos argumentarios que se transmiten hasta la saciedad. Aunque este Gobierno, con tantas malas noticias, tiene que cambiar los argumentarios de manera constante. Por ejemplo, con la visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid. Dice Cortina que estamos quitando importancia a las mentiras, a cambiar de opinión. Será por eso por lo que aquí no pasa nada.

