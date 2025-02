Sin hijos y sin gatos

Comenta Compartir

Si vuelve a ganar Trump, al menos no se nos quedará la cara de Diane Lockhart en 'The Good Fight'. A lo que no me acostumbro es a que se reproche a una mujer no tener hijos (por no querer o por no poder). J. ... D. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, llamaba a Kamala Harris en una entrevista de 2021 «'childless cat lady'». Solterona con gatos y sin hijos. Da igual que no sea soltera. Pero una 'cat lady' suele serlo. También se le atribuye estar chiflada. Tiene gracia que entre 'cat lady' a 'cat woman' haya tanta diferencia. Y no digamos ya con mujer pantera. Le ha dicho Bibiana Fernández a Paloma Simón en Vanity Fair que «la biología tiene su importancia, pero no podemos olvidar que somos seres racionales». Y los seres racionales, también los femeninos, pueden no querer ni gatos ni hijos. O como sostenía Tallulah Bankhead, «'I'm not childless, darling. I'm childfree'» (no soy una mujer sin hijos, querida, soy una mujer libre de hijos).

