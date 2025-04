Comenta Compartir

De los mejores años de su vida habló Inés Arrimadas al anunciar su despedida de la política. Arrimadas en Madrid fue como Heidi en Frankfurt, ... pero habiendo ido de manera voluntaria. Tiene razón Cayetana en diagonalÁlvarez de Toledo: «Una mujer libre. Una catalana valiente. Una parlamentaria formidable. Una política imprescindible». Para lamentar su decisión. A ver quién comunica así en la política española (entre la 'gravitas' de Cayetana y la ligereza de Ayuso). En 'Los mejores años de nuestra vida', de William Wyler, esos años eran los de la guerra frente a la vuelta a la vida normal. Más allá de la peripecia de Ciudadanos, la fuga de Rivera y sus decisiones equivocadas, Inés en Madrid se enfrentó también a una vida normal. No a la gloria del Parlament. 'Los mejores años de nuestra vida' se basó en la novela 'Glory for Me'. A su Jerez natal se ha ido a vivir. Esa decisión no se la discuto. Porque en España no hay lugar mejor que Cádiz en general.

