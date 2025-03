Comenta Compartir

Un Pataki es una forma de posar. Se trata de algo así como poner el culo en primer plano, pero girarse para mirar a los ... fotógrafos. Elsa Pataki ha tenido que dar explicaciones por haber dejado de lado su trabajo y preferir criar a sus hijos. La culpa la tuvo su marido, Chris Hemsworth, el día que le dieron una estrella en Hollywood Boulevard: «Y no olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos». A Elsa le ha caído la preguntadera sobre abandonar la carrera para dedicarse a su familia. Pero, vaya, que no ha sido María Jesús Valdés dejando el teatro porque su marido fuera el médico de Franco. Son otros tiempos y eso supone que quedarse en casa pueda ser un acto de libertad. Que un juez investigue a la mujer de un presidente del Gobierno lleva a pensar si no es mejor hacerse un Pataki para no meterse en líos. No el del culo, el de quedarse en una casa con la luz y la calefacción pagada. Mejor mantenida que investigada.

