Ahora que ya nos ves, hablemos de feminismo. Es el letrero del nuevo cartel publicitario del Ministerio de Igualdad. Y un letrerito más pequeño: «Por ... una educación sexual para la igualdad». Se conoce que eso consiste en que un chico que podría elegir a cualquier pibón esté en la cama con una chica gorda con celulitis en la barriga que hasta parece que lleva un collar de perro (como Isabel Carrasco en 'Muerte en León' con aquel collar de Sex). La secretaria de Estado de Igualdad, Pam, dice que Vox teatraliza mucho con los cánticos de las Flos Mariae Podemitas que coreaban qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Pam se hizo un vídeo con ellas detrás cantando como si fueran las Trillizas de Julio Iglesias. Pero no cantaban «si me dejas no vale, si me dejas no vale» sino lo de Abascal. Pam colgó el vídeo. Pam retiró el vídeo. Lástima que cuando estaba colgado no dijera «ahora que nos ves (y oyes) hablemos de feminismo».

