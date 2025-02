Hay veces en que una desgracia hace que el futuro ya no sea más lo que era

Comenta Compartir

Perder la vida, perder la casa, perder las escrituras, perder las ganas de vivir, perder las fotos. Pero ya hemos sabido estos oscuros días que ... las fotos que no se han perdido se pueden recuperar. La Universitat de València ha pedido a las personas afectadas por las inundaciones que no las tiren. Más allá de lo que se considera vital, necesario, inmediato, está el recuerdo, la memoria. Hace años, Mercedes Milá entrevistaba en uno de sus programas pre 'Gran Hermano' a una chica, creo que era esquiadora (la memoria, ya saben), que se había quedado ciega. Y dijo a Milá que se le estaba olvidando la cara de su madre. Se pueden perder los recuerdos sin haber perdido ni la vista ni la memoria. Perdiendo las fotos. Perdiendo las cosas. Ray Bradbury guardaba todo tipo de cosas desde que era un niño. Porque esos objetos eran su pasado. Hay veces en que una desgracia hace que el futuro ya no sea más lo que era. A veces se puede guardar el pasado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión