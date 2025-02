Gimpera esplendorosa

Comenta Compartir

Teresa Gimpera nunca entendió de qué iba 'Fata Morgana' (1965), dirigida por Vicente Aranda y coescrita por Aranda y Gonzalo Suárez. Gim (Gimpera) era una modelo guapísima en una Barcelona futurista convertida en un desierto por algo inexplicable. Teresa Gimpera tenía un aspecto que en ... su muerte se empeñan en resaltar como singular en el franquismo. Toma, y María Dolores Pradera con su belleza 'gretagarbiana' en el cine. Siempre habrá guapas y feas. En el franquismo, en la URSS, en los EE UU de los 50 o en la Barcelona futurista. La modernidad barcelonesa era la de Bocaccio, la Gauche Divine o Flash Flash. Ya lo ha dicho Mónica Randall: «Bocaccio surgió de la burguesía catalana, una clase social que ha existido siempre. Bueno, en realidad, ahora no sé qué es lo que hay. Todo ha quedado hecho pedazos. Por mí se lo pueden quedar, no me interesa. Viví una Barcelona esplendorosa y ahora todo es una mierda». Mucho mejor la de 'Fata Morgana'.

