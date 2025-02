Gestación sorpresa

Comenta Compartir

Que las vistas y otras actuaciones judiciales se suspenden más de lo que deberían no es noticia. A veces falta una citación, a veces no ... se ha resuelto un recurso… Que el feo asunto de Errejón se suspenda en todos sus plazos porque la abogada de la denunciante Mouliaá esté en avanzado estado de gestación a lo mejor sí resulta sorprendente. O no. Una gestación y que la gestación va a llegar a un avanzado estado no es un ictus. Ser abogado consiste muchas veces en esperar. Pero en los pasillos. En este caso, es esperar cómo crece un hijo en tu vientre.

Por otro lado, Begoña Gómez ha pedido al juez anular su citación el día 18 porque la mujer del presidente brasileño la ha invitado al G20. Melania Trump no siente necesidad de reunirse con Jill Biden. Ha rechazado la invitación de este miércoles en el tradicional relevo de cortesía (bueno, ya conoce la casa). Gómez debe de sentir la necesidad de ir a Brasil. Como el hijo de la abogada de nacer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión