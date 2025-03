Un garbanzo seco

Y no son tiempos de no respetar a una judía que acabó en Bergen-Belsen después de haberse escondido de los nazis

Ya no se respeta ni a Anna Frank. Y no son tiempos de no respetar a una judía que acabó en Bergen-Belsen después de ... haberse escondido de los nazis. Tangerhütte, una pequeña ciudad alemana a unos 120 kilómetros de Berlín, tiene un centro de día llamado Anna Frank desde los 70. Quieren cambiarlo por World Explorer, como si fuera un buscador de internet. Hoy, con la guerra y el ascenso del antisemitismo en Alemania, no parece buena idea a políticos y líderes judíos.

Pero el escándalo me parece que está en otro lado. A ver, que el cambio de nombre viene por la petición de padres y empleados que encuentran la historia de Anna Frank difícil de explicar a los niños. Luego nos extrañamos de que los jóvenes en España no sepan quién es Miguel Ángel Blanco. Dice María del Mar Churruca, presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía, que «hay niños que nunca han visto un garbanzo en seco». De saber quién es Anna Frank o Miguel Ángel ni hablamos.

