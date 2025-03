Comenta Compartir

A los Reyes les regalaron un botijo lebrijano. Un botijo. El enfriador más sofisticado. Ojalá lo use la Reina en el gimnasio. Aunque llevará una ... botella rellenable (¿cuántas botellas de esas y bolsas de tela podemos acumular?). Quizá el botijo no sea un objeto para exponerse dentro de unos siglos en la Galería de las Colecciones Reales. Los regalos pasan a Patrimonio Nacional. A la vista de la relación de obsequios, Patrimonio Nacional es para los Reyes como para cualquiera la casa del campo donde almacenar trastos. Un botijo puede ser una joya arqueológica. El ejemplar más antiguo de la península pertenece a la cultura argárica y fue encontrado en la necrópolis de Puntarrón Chico (Beniaján). Había una especie de adultez en aprender a beber a gañote. Tenías que practicar, atragantándote, para no parecer una mendruga de ciudad. Me gustaría saber si los Reyes, la princesa y la infanta saben beber de un botijo. Ser español también es eso.

