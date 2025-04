Ganar a suecas y a babosos

Comenta Compartir

No sé si ese gesto habrá salido de una brainstorming. El del brazo de la selección de fútbol, que un mes después de hacerse con ... el Mundial y con la Conversación, ha vuelto a jugar. Y a ganar a las suecas. Ganar a las suecas siendo españolas siempre es un plus. Es Julia Caba Alba ganando a Greta Garbo. Es Lola Gaos ganando a Anita Ekberg. Y lo más importante, Suecia es élite en el fútbol femenino. La selección europea en todos los mundiales. Primera campeona de Europa en 1984. El gesto, el de la foto con pancarta de #SeAcabó antes del partido, es con el puño izquierdo en alto, pero no muy alto, como en ángulo recto, como si te doliera el hombro y probaras a ver tu rango de movimiento.

Da igual, el éxito de estas mujeres es evidente. Aunque metieran el tercer gol de penalti en el minuto 96. Aunque lo del beso fuera una idiotez. Pero una idiotez sobre la que apuntalar una iglesia laica. Y sobre la que echar Zotal a una federación agusanada.

