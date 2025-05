No le da la gana

Begoña Gómez volverá a los juzgados por el garaje. Es tan lógico como la otra vez. Su abogado, Antonio Camacho, también volvió a pedir que ... sólo se grabara el audio pero que no hubiera vídeo. Añadió que luego se filtra, como ha pasado y ya imaginábamos. Además, pidió el apercibimiento a las acusaciones populares para que si hay filtraciones se les expulse del procedimiento.

A Gómez le pasa con las acusaciones populares (se entiende) como a Yolanda Díaz con Vito Quiles en los pasillos del Congreso cuando este le acerca un móvil para preguntarle. Ella, con Errejón y Urtasun, decía: «Pero es que no quiero estar al lado de este señor, no me da la gana. Es que no me da la gana». Enfurruñada. Otro le hizo la misma pregunta que le habría hecho Quiles sobre amordazar a los medios. Me imagino los 'no me da la gana' de Gómez. En privado, que ante el juez parece una de esas mujeres eritreas a las que un animal daba latigazos al salir de un camión.