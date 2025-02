Furia y pachorra

Comenta Compartir

Hay política extravagante más allá de los decretos de penalti en el descuento. A la ministra de Igualdad las llamadas feministas clásicas le piden que retire la bandera trans de la fachada. Agrupadas en la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, creen que implica ... la adscripción a una ideología que niega la existencia real del sexo para sustituirlo por la 'identidad de género autopercibida'... Una ideología que reclama como derechos la imposición de prácticas contrarias a muchos derechos de las mujeres. Desde la otra esquina, el colectivo trans sigue pidiendo la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres. Y si no, pedirán la dimisión de la ministra y nombrarán al PSOE persona non grata en el Orgullo, dirán que votarlos es votar odio y transfobia. «¡Si no hay destitución, habrá furia trans!», decía su manifiesto. No arriendo la ganancia de la ministra. Tampoco la de Sánchez. Aguantarán la furia trans y la pachorra de Junts.

