Comenta Compartir

Un juzgado de lo Social de Lérida ha anulado la multa de 7.501 euros que puso la Inspección de Trabajo de Cataluña a una ... empresa. La infracción, una oferta de trabajo donde se solicitaba un «delineante» y se refería a este como «el candidato». La juez ha estimado que se utilizó el masculino genérico y no concurrían circunstancias discriminatorias. No ponía nada como «mujeres abstenerse». De hecho, al puesto accedió una mujer porque solo ella tenía los méritos solicitados. La empresa alegó «visión subjetiva de la funcionaria». Visión sectaria y ridícula. Que los nuevos dogmas mentecatos convertidos en legislación sostengan que el masculino genérico es discriminatorio no deja de ser un capricho contra los usos normativos de la lengua española. No sé cuánto se habrá gastado la empresa para llegar a esta sentencia, para combatir por el masculino genérico que usamos por economía de la lengua. No por patriarcado y por fastidiar a las mujeres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión