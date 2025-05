Fumar y reinar

Comenta Compartir

Una de las imágenes que me han gustado siempre de Margarita de Dinamarca (a otros, no) es la de la reina con un pitillo en ... la boca y sin manos. Nuestra reina Sofía también ha sido fumadora, pero Margarita no ha tenido problema en que lo supiéramos. Dejó de fumar tras su operación de espalda en febrero, con 83 años.

Zeno, el personaje de Italo Svevo, tiene intención de dejar de fumar y cada vez que lo hace es con la decisión de que será el último cigarrillo. Siente con ello la estimulante sensación de que la vida comienza de nuevo (pero es una sensación tan agradable que vuelve a fumar para volver a sentirla la siguiente vez que deja de fumar). El muy fumador Svevo murió tras ser atropellado por un coche. Agonizando ya, pedía cigarrillos a las visitas, pero no convencía a nadie de que sería el último. Margarita II ha fumado 66 años (desde los 17), muchos más de los que ha reinado (52). Quizá es más difícil dejar de fumar que de reinar.

