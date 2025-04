No digo que a Macron no le hayan tomado las calles de amarillo, pero que Pedro Sánchez no pueda ir ni a Ifema... Como para abrir los ministerios

Hay en París una especie de jornadas de puertas abiertas en los ministerios. Al menos en Matignon, en la rue Varenne, donde el primer ministro ( ... está al lado de la casa donde vivió Edith Wharton). También se han abierto el fin de semana chateaux en la misma calle que forman parte del equipo del primer ministro. Para Matignon había cola. Los franceses iban con su reserva. En el ministerio de Agricultura no había problema para entrar. De hecho, funcionarios en la calle te invitaban a pasar, como en Lavapiés a los restaurantes. Iba con dos amigas. Nos vería gordas porque nos advirtió de que dentro había comida (acabamos comprando magret de pato relleno de foiegras). Los franceses disfrutaban encantados de sus instituciones. Aquí Pedro Sánchez se va a un desfile de moda y le pitan y gritan ¡Fuera! No digo que a Macron no le hayan tomado las calles de amarillo, pero que Pedro Sánchez no pueda ir ni a Ifema... Como para abrir los ministerios.

