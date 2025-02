La fotico en Auschwitz

Mientras los israelíes celebraban en silencio el Día de la Conmemoración del Holocausto, en Twitter veíamos fotos que los jovenzuelos se hacen en Auschwitz. Por ... supuesto, los comentarios eran de qué poca vergüenza. Sobre todo, con una chica despatarrada en la vía del tren del campo. Pero hete aquí que leo en 'El Confidencial' la opinión de uno de los grandes expertos en imágenes del Holocausto, Jackie Feldman, profesor de Sociología y Antropología de la Universidad Ben Gurion.

En 'Memory Studies', escrito con Norma Musih, se pregunta cuánta gente de esta generación se va a sentar nueve horas a ver 'Shoah'. Y cree que Auschwitz (el museo) es un sitio pensado para ser fotografiado. ¿Pero cómo ha evolucionado lo aceptable y lo inaceptable? Un superviviente fue al campo con sus hijos y nietos y se grabó bailando 'I Will survive'. Sostiene Feldman que lo que se fotografía se recuerda. A mí no me miren, yo no sé ni qué pensar de Ana Obregón.