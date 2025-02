Formas de sentirse idiota

Con Vox y con la percepción de algunas cosas de Vox me pasa igual que con una película de Yorgos Lanthimos. Que no entiendo ni papa. Creo que la última, 'Dogtooth', es de traca. Estoy deseando verla. «La presidenta de las Cortes Valencianas se aparta ... de la pancarta de un crimen machista». Tampoco es que cupieran todos detrás de la pancarta, pero ahí estaba, como los demás, en los tres minutos de silencio en rechazo al asesinato de una mujer.

¿Pero cómo demonios no vas a estar en contra del asesinato de una mujer, aunque seas de Vox? Huy, porque usas «violencia intrafamiliar». No sé si es más bobo el que lo dice o el que se ofende porque lo dicen. También nos cuentan que Vox ha votado en Murcia con el PSOE y Podemos. A ver, Vox ha votado en contra de la investidura de López Miras porque no le dan lo que quiere, no con el PSOE y Podemos. No es discutible que idiotas nos tratan como idiotas. Para sentirme así, prefiero a Yorgos Lanthimos.