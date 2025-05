Comenta Compartir

Sandía sobre fondo negro: Palestina. Los colores de la bandera palestina. Negro, rojo, blanco y verde. Si llevas una sudadera con una sandía abierta sobre ... fondo negro apoyas a Palestina frente a Israel. O, no sé, a Hamás frente a Israel. Violet, la hija de Ben Affleck y Jennifer Gardner, paseaba el otro día por Los Ángeles con su madre y con una de esas prendas. Ha enfadado a los sionistas. Es verdad que no es casualidad, la sudadera es de la firma Wear The Peace (viste la paz).

Ni que decir que el griterío de los proisraelíes ha disparado las ventas. Dice la empresa que las ganancias van a Pious Projet, que desarrolla proyectos humanitarios en Gaza. Wear the Peace fue creada en Chicago en 2016 por Murad Nofal y Mustafa Mabruk, hijos de refugiados. Su objetivo es «poder difundir la paz y el amor a través de la ropa». Uf. El cohete, con sus 80.000 mensajes de niños, vaga por el espacio. No hay problema, sobra cursilería contra la guerra.

