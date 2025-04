Felicitaciones

Comenta Compartir

Nos han felicitado los hutíes. Como antes Hamás. Pero no la Navidad. Todo después de que Defensa recalcara que no participará en la 'operación Guardián ... de la Prosperidad' (ponte nombre) y propusiera una «nueva misión europea» específica para lograr la «máxima eficacia» y garantizar la seguridad en el mar Rojo. España sabe lo que hay que hacer. Y, sobre todo, lo que no hay que hacer. Los rebeldes hutíes, que controlan gran parte de Yemen, avisaron de que iban a atacar a los barcos que navegaran por el mar Rojo con destino a Israel. Los hutíes, claro, apoyan a Hamás. Y ahí anda España siendo apoyada por estas dos perlas de la civilización. «Valoramos mucho la negativa de España a dejarse arrastrar por las mentiras norteamericanas y británicas en lo concerniente a la navegación marítima», escribió en Twitter (sí, X) su viceministro de Exteriores. Si es para no meterse en líos, vale. Si es para hacer el ridículo internacional, ya vale menos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Hamás