Feijóo en la intimidad

La intimidad a veces es como tener unos pies feos que no quieres enseñar. La intimidad es Iglesias diciendo que azotaría a Mariló Montero hasta ... sangrar. O Carlos de Inglaterra queriendo ser el Tampax de Camilla. La intimidad puede no tener los filtros de la corrección (la buena), la que impide decir a alguien en su cara lo gordo que se ha puesto. Ernesto Ekaizer: «Feijóo no tiene ningún problema de principios. Aznar hablaba catalán en la intimidad. Feijóo habla el lenguaje de Vox en la intimidad». Intuyo a qué se refiere. Pero no da datos sobre un lenguaje intolerable.

Luego está la gente normal no política, la que se preguntaría en privado «¿Quién es esta gorda?», cuando ve el vídeo donde una señora pregunta a alguien del público de una charla qué solución da a la obesidad. «Una dieta estricta y ejercicio». Y la chica obesa pide a la seguridad de la Fnac que lo eche. «Esto es vergonzoso», dice. A ver si es eso el lenguaje de Vox y PP.

