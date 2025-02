My Fair Puente

Cualquiera que suela utilizar el tren en España sabe que a Óscar Puente no le ha dado tiempo a estropear la infraestructura ferroviaria. Ha salido ... Puente después de ser molestado jugando al golf y ha hablado de los trenes (se vive un momento de «transformación y de mucha obra» que va a ocasionar molestias; como si no lo viviéramos).

Pero más allá de las incidencias (más de 500 desde finales de mayo, reconoció el ministro, incluidas las de trenes que se quedan en el túnel de Chamartín camino de Atocha cuando son trenes hacia el sur que no tendrían que estar allí), tenía que hablar de la asignatura troncal (lo de Transportes es para él una optativa). Es decir, sobre lo mal que imparte justicia el Tribunal Supremo (por la impecable ley de amnistía). Que se ha extralimitado al no aplicar la amnistía a Puigdemont. Pero, bah, ya llegará el Tribunal Constitucional, que sí sabe. Un 'Just You Wait Henry Higgins' de 'My Fair Lady'. Eliza Puente.