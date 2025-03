Una de las más extraordinarias películas de Charlton Heston es 'El señor de la guerra' (1965), dirigida por Franklin J. Schaffner. Un proyecto personal del ... actor ambientado en el siglo XI. Los peinados son del siglo XI. El de Charlton Heston es el más espantoso de la historia del cine. Gana al de Javier Bardem en 'No es país para viejos'. Pero eso es cine. Ficción.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que antes veía terrorismo en el tsunami democrático del 'procés' y luego no, es real. Su pelo es real. Bueno, su pelo no, su peluquín. Siento mucha admiración por un señor que sale de pronto con eso en la cabeza y pretende hacer su vida profesional de manera normal. Que se le trate con respeto. Con esa maraña que casi le cubre la frente, que crece hacia arriba, que provoca estupor y carcajadas. Entiendo que un hombre no quiera ser calvo. Pero un peluquín así no te hace más atractivo, ni unos años más joven. Te hace veinte años más tonto.