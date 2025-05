Estrellas de pata quebrada

Comenta Compartir

Nuestras madres nos decían que ganáramos dinero y no tuviéramos que depender de un hombre. Luego está Michel Houellebecq preguntándose quién ha engañado a las ... mujeres para que se pongan a trabajar. O sea, para creer que eso es bueno más allá de la necesidad. Una de las cosas que más se han recordado con la muerte de Laura Valenzuela es que en 1971, cuando se iba a casar con José Luis Dibildos y a tener a su hija, se retiró. Y está Sonia Bruno, que cuando se casó con Pirri en 1969, también se retiró. Esta no volvió. Sí lo hizo María Jesús Valdés, retirada de la escena a finales de los 50 al casarse con Vicente Gil, el médico de Franco. Cómo iba a ser la mujer del médico de Franco una actriz de teatro, aunque fuera una de las más grandes. Murió Vicente Gil y volvió para volver a serlo. De sus tres vidas, hablaba María Jesús Valdés. Tres mujeres que se retiraron del estrellato, no de la Telefónica, por sus maridos. ¿Y a quién le importa?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión