No sé si estómago significa náuseas o algo así. No sé lo que pasaría por la cabeza de Pablo Iglesias cuando dijo esto en RAC1 al día siguiente del acto inaugural de Sumar y de Yolanda Díaz sin nombrarla: «Hoy es uno de esos días ... en los que el estómago no debe perturbar la razón». No sé si son náuseas o la dicotomía entre un alma imperecedera y un cuerpo corruptible que ya se muestra en la tradición órfico-pitagórica de la que Platón recibió su influencia y plasmaría en su 'Fedón'. Párrafo absurdo que en este contexto es broma, lo he copiado de internet.

Me contaba una amiga sobre otra que le da al Ozempic para adelgazar que no comía nada. «¿Le quita el hambre?», pregunté con la candidez de Susana Giménez a aquella paleontóloga que anunció que le traía al plató un dinosaurio. Y Susana: «¿Vivo?». Mi amiga: «Es que tiene náuseas todo el rato. Así que dije que prefería estar gorda». Toma, y yo. Supongo que estómago es náuseas en eufemismo.

