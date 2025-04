La estafa y el escarnio

Comenta Compartir

Brad Pitt ya sabe lo de la francesa estafada por alguien que se hacía pasar por él. En un comunicado ha instado a no ... responder mensajes no solicitados, sobre todo de actores que no están en las redes sociales, como es su caso. Con la mujer francesa de 53 años a quien han estafado 830.000 euros contactó el falso Pitt en Instagram. Le mandaba fotos, las buscaba en Google y como no las encontraba pensaba que eran fotos que había hecho para ella. Lo contó en televisión. El año y medio de relación. Que le dio dinero porque tenía que operarse de un cáncer renal (no podía acceder a sus cuentas por el divorcio de Angelina).

Más allá de la credulidad, me fascina esa autoestima para creer que Brad Pitt te pretende. Pero más increíble es la crueldad tras ir a la tele. No solo de las hienas de las redes. Se han unido al escarnio el equipo de fútbol de Toulouse o Netflix. La maldad de los estafadores se supone. La de los otros es más aterradora.

