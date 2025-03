El espíritu de esa escalera

Comenta Compartir

En su 'Paradoxe sur le comédien', Diderot acuñó el término 'L'esprit de l'escalier'. Eso ingenioso que se te ocurre cuando ya es tarde, ... cuando has dejado la conversación, cuando ha acabado el acto en el que participabas. Cuando ya no sirve de nada, se te ocurre la réplica adecuada (en una comedia de Wilde o en una serie de Sorkin eso no pasa). Rousseau reconoció sus pifias sociales y se consideraba mejor conversando por correo. En el espíritu o, mejor, en el ingenio de la escalera hay una parte de arrepentimiento.

Desde el martes, el espíritu de la escalera es otra cosa. Es esa Alejandra Blázquez, la de protocolo de Ayuso, no dejando subir a la tribuna a Bolaños y un propio al lado que decía: «El ministro tiene que subir, el ministro tiene que subir». Sonaba como en 'Campo de sueños': «Si lo construyes vendrán». Aquí da igual lo que es, lo importante es lo que le parece a cada uno y en qué bando está de la farsa. ¿Habrá alguien arrepentido?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión