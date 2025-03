Comenta Compartir

Ya se preguntaba Ignacio Ruiz Quintano cómo había sido posible que Gandhi sacara adelante su resistencia pasiva sin un DJ. Más allá de la música ... que pone cada uno (hay quien hasta se lleva una gaita o quien canta 'Libertad sin ira'), en las manifestaciones o concentraciones (también en los mítines) suele haber una 'playlist' que calienta al personal. Una lista de reproducción, me corregiría la Fundéu. Y en la de ayer en Cibeles, en Madrid, ponían a Cecilia ('Mi querida España'), a Nino Bravo ('Libre'), a Serrat ('Mediterráneo') y a Manolo Escobar. Ya saben, 'Y viva España'. Siempre me ha parecido muy paleto ese cambio de letra del pasodoble de los belgas Caerts y Rozenstraten. Al principio no era «España es la mejor», era «España, por favor». Pero años después, esa parece la actitud de los manifestantes contra la amnistía y otros. La de súplica. Se veían muchos carteles de 'Help' dirigidos a Europa. Europa, por favor. España, por favor.

