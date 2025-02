Comenta Compartir

Me mandó Ignacia de Pano lo que Aleix Sarri, político de Junts, esa ranciedad, había escrito en 'Nació'. Decía que el 12 de mayo tienen ... que elegir entre una Murcia con sardanas o hacer pervivir su nación y su lengua convirtiéndose en la Eslovenia del Mediterráneo occidental. Primero que si la plataforma de citas Adopte hace una encuesta y resulta que el acento menos sexy para ligar es el murciano. Como no tengo intención de ligar… Me he tomado la afrenta a lo Martin Niemöller en el poema 'Primero vinieron… (muchos lo atribuyen a Brecht), el de la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis. Tampoco soy intelectual, soy de Murcia. Sí estoy de acuerdo con Aleix Sarri en lo horrible de una Murcia con sardanas. Imagina que empezamos a llamar 'pa amb tomaquet' (o la degeneración 'pan tumaca) al pan con tomate de toda la vida. Ah, si eso ya pasa. ¿Pero cómo va a ser Eslovenia mejor que Murcia? Salvo por Melania y Doncic.

