Esclavas sexuales

Veo a Olga Kórbut en la prueba de asimétricas en 1972 y me quedo hipnotizada. La niña que asombró con el Salto Kórbut en la ... barra de equilibrios y con el Flip Kórbut en las asimétricas contó en 1999 que fue una esclava sexual de su entrenador, Renald Knish, y que muchas otras gimnastas soviéticas también eran obligadas a acostarse con sus preparadores. La niña sonriente de Múnich tenía una terrible historia. Hoy juega España contra Zambia en el mundial de fútbol femenino. Y ya miro al entrenador zambiano cantándole 'El violador eres tú'. El diario británico The Guardian ha contado que Bruce Mwape está acusado de abusos sexuales a las futbolistas. La federación lo mantiene. Dicen que no han recibido «acusaciones de manera formal» aunque comunicaron el asunto a la FIFA. Bien por la presunción de inocencia, pero espero que haya vigilancia extra y él no pueda estar a solas con ninguna chica. Parece que el MeToo no ha llegado a Zambia.

