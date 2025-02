Elogio de aldea

Comenta Compartir

Sen Senra es una de las figuras del nuevo pop español. Su último disco es 'PO2054AZ' (Vol. 1), que parece algo de los papeles de Oppenheimer. Senra es de San Miguel de Presqueiras, en Pontevedra, que no llega ni a los 300 habitantes. «Crecer en ... un lugar así te hace más reservado y discreto, incluso un poco más bruto». Feijóo fue el jueves con su familia a Os Peares, donde se crio, para pedir a los españoles un cambio que coloque a «un chaval nacido en una aldea» como presidente del Gobierno. «Es mi momento», dijo, como Rosa Benito. Pero no dijo que hubiera salido de allí más bruto, sino que le enseñaron los principios del trabajo, del esfuerzo y de la humildad. Nada de Carson McCullers cuando escribió que tenía que volver a casa de vez en cuando para renovar su sentido del horror (sobre todo porque no hay casa alguna ya), pero me importa tanto que Feijóo sea de aldea como que Kennedy fuera el primer presidente católico de los Estados Unidos.

