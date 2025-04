Comenta Compartir

Hay que elegir bando, dice Bardem. Podría elegir el Bando de la Huerta, si no fuera uno de esos días en los que huir de ... Murcia. Hoy es el aniversario de la matanza del 7 de octubre. Hay un documental de la BBC ('We Will Dance Again'. Movistar Plus +) con testimonios e imágenes del festival Nova. Todo lo espantoso que en líneas generales ya se publicó en los periódicos. No creo que Hamas no supiera que la respuesta de Israel iba a ser la que ha sido y sigue siendo. Con todos sus excesos. Es una guerra. No me creo tampoco que ayer se celebrara una manifestación en España para conmemorar el 7-O con la participación de Masar Badil y Samidoun, 'brazos blandos' de Hamas. Dice Alejo Schiapire, autor de 'El secuestro de Occidente', que la izquierda identitaria es un caballo de Troya de la agenda islamista. Estoy con el bando que cree que hay que exterminar como ratas a Hamás e Hizbulá. Aunque es más fácil elegir el Bando de la Huerta.

