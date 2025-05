Eleanor crio a sus hijos, no se le ocurrió contratar niñeras e interrumpió su carrera para cuidar de su familia mientras el marido estaba fuera de casa

Al hacer 'Priscilla', Sofia Coppola sabía de mujeres acomodadas encerradas de jaulas de oro. O aisladas en Manila. Acaba de morir su madre, Eleanor Coppola, ... a los 87 años. Sofía había dedicado 'Priscilla' a Eleanor, ya enferma. La mujer de Francis documentó el rodaje infernal de 'Apocalypse Now'. El resultado fue 'Corazones en tinieblas', un documental de hora y media que vuelvo a ver con más ganas que la película. Eleanor crio a sus hijos, no se le ocurrió contratar niñeras e interrumpió su carrera para cuidar de su familia mientras el marido estaba fuera de casa. A Manila sí fue. Escribió también sobre el rodaje. Y esto: «Hay una parte de mí que ha estado esperando que Francis me dejara, o muriera, así yo podría vivir mi vida de la manera que quisiera». Slavenka Drakulic es la autora de 'Mileva Einstein, teoría de la tristeza'. La vida de Mileva fue bastante triste sin lo que aportó Einstein. Pero menudos alegatos contra el matrimonio.

