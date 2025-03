Entre el duelo y la venganza

Comenta Compartir

La exnuera del presidente colombiano Petro habló por venganza. Decidió contar sus prácticas corruptas como venganza después de descubrir que su marido le había sido ... infiel (aunque las sospechas ya estaban ahí). Un audio de ella revelado por la Fiscalía: «Aquí él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando. Por si él me quiere acusar a mí de ladrona». La ex no dijo que el dinero del narcotráfico financiara la campaña de Petro. Pero el hijo, que ha llegado a un acuerdo, sí. La venganza es gasolina.

En Sumar confían en integrar a Podemos y apagar la rebelión. Esperan una actitud más «proactiva» para trabajar «por la unidad real de la izquierda». En Podemos creen que ellos son la izquierda frente a esa de Díaz que prefiere no hacer ruido. En Sumar creen que los casi ninguneados de Podemos tienen todavía que asumir «su duelo». Pero pueden elegir entre duelo y venganza. ¿Podrían hacer a Irene Montero ministra con sus cinco votos?

