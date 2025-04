Dudas y certezas

Tiene narices que en Francia haya tenido que darse el 'caso Pelicot' para que se planteen incorporar al código penal la definición de consentimiento sexual ... explícito. También se ha abierto el debate sobre la sumisión química. En esa violación continuada de una mujer drogada hay más certezas que dudas. Aquí hemos vuelto a Nevenka Fernández.

El acoso no es violación, pero también es grave. La película de Bollaín es como una de Antena 3 un sábado por la tarde, pero sirve para ver la evolución de lo que piensa la gente. ¿Por qué se quedó allí? Porque estaba paralizada, demonios. Nevenka, recuerda Charo Lagares, ganó en los tribunales y perdió en la calle. En la extraordinaria 'Querer' (se estrena el 17 de octubre), de Alauda Ruiz de Azúa, el espectador no tiene certezas de las agresiones, como no las tiene el juez. Su protagonista quizá pierda en los tribunales. Pero gana. El consentimiento es tan privado que siempre va a costar demostrarlo.