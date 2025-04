A las dos serán las tres

R. C.

Comenta Compartir

Ya llegó el cambio de hora. Algún estudio dice que hay un aumento moderado (un 5%) del riesgo de infarto agudo de miocardio esta semana. ... O sea, la semana posterior a que a las dos sean las tres, vaya. Que si cambios en la actividad simpática, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial más liberación de sustancias proinflamatorias. Además, disminución de las horas de sueño. Yo me voy a acostar a la misma hora, solo que ahora será de día. A Carmen Borrego los médicos le han recomendado irse de 'Supervivientes' por un cuadro de ansiedad reactiva. También hemos sabido de su «estreñimiento social». Ir a 'Supervivientes' es mucho más expuesto que ser princesa de Gales. En la isla lo sabemos todo de ti. He leído que han hospitalizado a un tipo que estuvo 72 horas sin comer ni beber y viendo partidos de Roger Federer. El tipo tiene buen gusto, pero a este no le pagan como a Borrego. La gente está muy mal sin que le cambien la hora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión