Don Rodrigo y don Álvaro

Amárrame los pavos, que no se puede gritar «¡Gibraltar es español!». No es que algunos afearan los gritos de Rodri y Morata en la celebración ... por la Eurocopa. No, es que la UEFA, gracias a la acusica Federación de Gibraltar, sea lo que sea, va a investigar el asunto. «Un inspector de ética y disciplina de la UEFA está siendo designado para evaluar una posible violación del reglamento disciplinario de la UEFA por parte de los jugadores D. Rodrigo Hernández Cascante y D. Álvaro Morata …». Manifestaciones políticas.

Hombre, que tampoco hemos sacado a José Luis y su guitarra. Una «conducta profundamente ofensiva para los gibraltareños, que han ejercido repetidamente sus derechos democráticos a seguir siendo un territorio británico de ultramar…». Entiendo que les tocaran las narices los que se fueron a pitar allí tras la victoria. Pero gritar a estas alturas «¡Gibraltar es español!» es como gritar «¡Sola y borracha quiero volver a casa!».

