¿Hay una doctora en la sala?

Un estudio de UCLA concluye que los pacientes tienen menos probabilidades de morir si son tratados por una mujer médico. El estudio de 800.000 pacientes, de las reclamaciones de seguros en EE UU entre 2016 y 2019, también mostró que las mujeres tenían menos ... probabilidades de ser readmitidas en el hospital si las atendió una médica. Se benefician hombres y mujeres, pero la mayor diferencia se ve en pacientes femeninas. Se cree que porque los médicos subestiman la gravedad de las enfermedades de sus pacientes.

Ya se había descubierto que las mujeres que habían sufrido un ataque cardiaco tenían un 12% más de probabilidades de morir si eran tratadas por un médico. Decía María Félix que los hombres son los reyes del universo y que el mundo se ha hecho para ellos. Y en otra ocasión: «Protesten, quéjense, no se dejen, hagan de su vida lo que ustedes deseen y no lo que sus hombres les permitan ser». ¿Pero y si no hay médico mujer?