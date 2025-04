'Disparador de resentimiento'

Lo que me sorprende no es que el presidente vaya ahí sino que sigan existiendo esos precios

Comenta Compartir

Muchos años después de que Josefina Carabias se infiltrara en un hotel de lujo de Madrid, Anna Pacheco escribió 'Estuve aquí y me acordé de ... vosotros'. La periodista fue a hoteles de lujo de Barcelona para exponer el punto de vista de las trabajadoras, esas camareras de piso que no podrían pagar con su sueldo mensual un día de las habitaciones en las que se desloman. Demasiado acostumbrados estamos, por un lado, a la precariedad laboral y, por otro, a precios desorbitados de esos hoteles que a veces te podías permitir en un capricho. Por eso me sorprende tanto que Pedro Sánchez haya ido a un hotel que ronda los 190 euros la noche. Se ha ido con su familia a Cerler a practicar snowboard. Y el Hotel Casa Cornel tiene un precio razonable. Lo que me sorprende no es que el presidente vaya ahí sino que sigan existiendo esos precios. Dice Anna Pacheco que los hoteles de lujo son un «disparador del resentimieto de clase». Parecen 'La Promesa'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión